Eldrerådets synspunkter kom fram på folkemøtet

Skrevet av Steinar Nyland, leder i Melhus eldreråd

Til Aud Lunde Solem.

Du hadde et innlegg i fredagens utgave av Trønderbladet (15/11-19), der du uttrykte forbauselse og skuffelse over at Melhus eldreråd ikke stilte opp på folkemøtet onsdag 13/11-19.

Forbauselse og skuffelse er du selvfølgelig i din fulle rett til å føle. Men det er nå engang slik, at enkelte ganger går ikke alt som man skulle ønske.

Dette trenger en forklaring:

Undertegnede var invitert til møtet, også for eventuelt å ha et lite innlegg. Dette lot seg imidlertid ikke gjøre dennne kvelden. Det var en annen sak, som var bestemt på et langt tidligere tidspunkt, som måtte prioriteres.

Undertegnede gjorde derfor en avtale med ordfører Jorid Oliv Jagtøyen om å sende over noen synspunkter. Dette tilbød hun seg så å formidle på eldrerådets vegne. Et notat på to sider ble oversendt ordføreren. Det ble også bekreftet mottatt.

Regner derfor med at eldrerådets synspunkter ble «fremført» og gjort kjent, og ble en del av argumentasjonen for å få tilbake direktebuss mellom Melhus og byen.

Dette til din orientering.