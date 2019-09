I kveld dekker robotjournalisten valget for oss

Meninger

Det er alltid viktig å være raskt ute med nyhetene. I kveld, selve valgkvelden, er kanskje viktigere enn noen gang. Hvem skal styre Melhus, Midtre Gauldal og Skaun de neste fire årene? Svaret får du her på tronderbladet.no, lynraskt levert av vår robotjournalist.

Det er første gang vi i Trønderbladet bruker robotjournalistikk, selv om det ikke er upløyd mark. Her i Norge har blant andre NTB levert artikler fra fotballkamper, og internasjonalt er både børsmeldinger og jordskjelvartikler skrevet og publisert av roboter.

Og nå tar altså teknologien veien inn i lokalpolitikken. NTB samarbeider med Valgdirektoratet for å få rask tilgang på de offisielle valgresultatene. Vi i Trønderbladet samarbeider med NTB igjen, og får servert datagrunnlaget fra Trøndelag fylkeskommune og de tre kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal. Straks disse dataene foreligger, vil datamaskinen her på tronderbladet.no vise deg med tall og søyler hvor mange stemmer de ulike partiene har fått.

Men roboten leverer ikke bare grafikk. For første gang setter vi robot-journalisten vår i skrivearbeid. Roboten kommer til å skrive den første analysen av våre lokale valgresultater, mye raskere enn noe menneske vil kunne klare. Blir det en suksess og teknikken fungerer, vil du ha både grafikk og en kortfattet artikkel klar her på tronderbladet.no i omtrent samme sekund som valgresultatet er godkjent og innsendt fra stemmestyrene. Og ikke nok med at vi har valgresultatet fra hele kommunen; du vil også få valgresultatene brutt ned på den kretsen du selv bor i.

Selv om roboten tar seg av selve resultatene, vil han/hun aldri kunne få reaksjoner fra politikerne eller vite hvem som får makta. Derfor har vi selvfølgelig levende journalister ute på jobb også. Og siden roboten er på jobb slipper vi å bruke tid på å legge inn valgresultatene og lage grafikk. Det betyr at vi får bedre tid til å dra ut og møte mennesker, analysere og få reaksjoner fra politikerne.

Ingen får publisere resultater før etter klokka 21, når valglokalene er stengt. Slik er reglene. Men straks de første tallene kommer inn er vi på plass. Så følg oss utover kvelden her på tronderbladet.no.