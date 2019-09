Meninger

De største politiske partiene i Norge har sentrale politiske føringer som er snekret sammen for å passe hele Norge. Ved et lokalvalg er det imidlertid ikke sånn at det som passer på Youngstorget eller Finnmarksvidda alltid passer så godt for Melhus kommune. Vi opplever også at ikke fylkespolitikere alltid greier å være enige med kommunepolitikere. Heller ikke om det skulle vise seg å være en og samme person.