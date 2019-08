Markblomstene er borte - her har det vært kantslått

Meninger

Skrevet av Naturelsker

Da er sommeren på hell og høsten er i anmarsj. Jeg har vært bortreist noen dager, og i går gikk jeg meg en tur nedover vegen for å plukke markblomster. Men de var dessverre ikke å se. Her har det vært kantslått. Synes bare det var et trist syn. Hva med biene? Vi blir jo oppfordret til å ta vare på dem ved å utsette plenklipping, lage insekthotell og andre ting. Ble bare trist....