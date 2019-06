Hvorfor tjener politikerne i Melhus så mye mer enn andre?

Meninger

KOMMENTAR: Hvor mye bør lokalpolitikerne våre tjene på sine politiske verv? Det er et spørsmål som seiler opp i Melhus. Politikerne har bestemt seg for å spare inn på bruken av penger til politisk virksomhet siden kommunen ellers også skal kutte. Målet er å spare opp mot én million kroner.

Og det er rom for innsparinger. En oversikt som bladet Kommunal Rapport har laget, kommer det fram at formannskapsmedlemmene i Melhus er de sjette best betalte i hele landet. De 11 representantene i Melhus formannskap har ei 20 prosent stilling og ei lønn på 175.989 kroner i året. Den gjennomsnittlige godtgjøringen til formannskapspolitikerne i Norge er 43.380 kroner.

Melhus ligger med andre ord skyhøyt over landsgjennomsnittet. Hvorfor det er slik, er det ingen som kan gi gode svar på.

Målet i Melhus er å spare opp mot én million kroner. Men hvordan det skal skje, er politikerne ikke enige om. Faktisk er det full sprekk. En arbeidsgruppe med medlemmer fra Ap, Høyre og Sp kom med sitt forslag i forrige formannskapsmøte, men da det skulle stemmes gikk både Høyre og Sp inn for et annet forslag.

I Ap er irritasjonen stor over snuoperasjonen. De vil nå forsøke å skape flertall gjennom å få med seg noen av KrF, Frp, Venstre, MDG og SV. Så hva som blir enden på visa er fortsatt uvisst. Men som Einar Gimse-Syrstad sier til Trønderbladet: «For mitt vedkommende er det helt vilt at jeg skal få 250.000 kroner i året for å være gruppeleder.» Det er ikke vanskelig å være uenig i det.

Når det må kuttes i tilbudet ellers i kommunen, er det svært viktig at også politikerne ser på sin egen lønn. Selvsagt skal politikerne få godtgjørelse for at de har påtatt seg krevende verv på vegne av oss alle. Men det er farlig for tilliten til systemet om de på toppen bevilger seg selv lønninger som sår i grell kontrast til ståa ellers i kommunen.