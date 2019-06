- Ikke fremstill det som om vi sitter passive og ser på at han blir trakassert!

Meninger

Eldre mann trakassert av ungdomsgjeng på Melhus Lørdag klokken 21.30 fikk politiet melding om at en mann i 70-årene ble trakassert av en maskert ungdomsgjeng i et nabolag på Melhus.

Nettdebatten: - Dette er vel gutter

Dette er vel gutter, knapt ungdommer sett ut fra alder. Hvorfor ikke slå av en prat med gutta, vise interesse for de som mennesker, forsøke med positiv respons? De fleste trenger god voksenkontakt, er bare småttiser på sykler og har null respekt for kjefting (som ofte er den responsen de har vokst opp med). Å skjule nedre del av ansiktet med skjerf og bøf, slik de alle gjorde, kan godt være lært og et tegn på at foreldre tillater en «film-/spillverden» som ikke er aldersadekvat. Altfor mange foreldre vet ikke hva barna sine holder på med, og alt for mange foreldre bryr seg ikke eller har oppdratt barna sine til ikke å ha respekt for seg som forelder. Barn som vokser opp i et godt hjem, der omsorg, kjærlighet, og positiv grensesetting er hverdagen, er høflige og har respekt for sine foreldre og andre. Barn som vokser opp med å bli overlatt til seg selv, barn som opplever at kjefting og omsorgssvikt i større/mindre grad er normalen, har stort behov for omsorg, for å bli sett, for å bli akseptert som det lille barnet det faktisk er inni seg selv. All respons, også negativ respons, er bedre enn ingen respons.Vi bør gjøre vårt for å unngå å kriminalisere barn, hvis medisinen er så enkel som å gi de positiv respons for å peile de inn på riktig spor. Anna Toppomania Olsen