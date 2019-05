Melhus har nettopp hatt besøk av en kristen healer. Er det bedre enn det sjamanen driver med?

Meninger

KOMMENTAR: To uker har Norge nå diskutert prinsesse Märtha Louise og hennes nye kjæreste sjaman Durek Verrett. Det er selvfølgelig en stor nyhet at Norges prinsesse har fått seg ny kjæreste etter skilsmissen fra Ari Behn. Jeg har til gode å se at noen har vært kritiske til selve kjærlighetsforholdet. Det får være deres sak, de fortjener et lykkelig liv som alle andre. Men medieomtalen har vært enorm. Etter at overraskelsen over forholdet la seg, har debatten dreid seg rundt deres forretningsvirksomhet og sjamanens påståtte evner.