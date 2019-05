Betatt av vinden

Meninger

KOMMENTAR: Vindmøller er en vinnersak når skolene er med i Klimaspillet. Det er NTNU-studenter som får elevene på Melhus videregående til å kaste seg inn i spillet med stor iver. Det nokså realistiske Klimaspillet får konkurranseinstinktet til å våkne hos morgentrøtte tenåringer. Uten at de kanskje tenker så mye over det, får de bruk for alt de har lært i geografi, samfunnsfag og naturfag.