800 millioner for byvekst

KOMMENTAR: I fjor fikk Melhus rødt lys for et boligfelt på Løvset. Fylkesutvalget mente at det nye boligfeltet ville føre til at flere kjører bil inn og ut av Trondheim. Det var en forsmak på den omstridte Byvekstavtalen og det den fører med seg av nullvekstmål for biltrafikk og begrensninger på retten til å disponere areal, og etterpå var det en lunken stemning blant politikerne i Melhus.