E6 ikke så rimelig likevel

Meninger

For en god nyhet vil fikk for noen dager siden! Ny E6 mellom Melhus og Ulsberg blir nesten to milliarder kroner billigere enn tidligere anslag. Den vil koste 15 milliarder, ikke 16,9 milliarder. En glad samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) roser Nye Veier og tror det kan bli færre bomstasjoner, og vi som skal bruke veien, blir jo litt glade, vi også.