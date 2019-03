Matjord i farta

Meninger

KOMMENTAR: Egentlig er det ikke noen ny sak. Og heller ikke spesiell for Gauldalen. Jorderosjon foregår verden over, til og med fra den ene enden av verden til den andre: For noen år siden skrev Trønderbladet om sandfokk som kom helt fra Sahara. Kraftig vind fra sør til nord tar noen ganger med seg lassevis av rød sand fra Afrika, og du oppdager den gjerne når den lander på bilen, fortalte meteorologene på yr.no. I Bergen var alle bilene på en parkeringsplass lyserøde en gang på 70-tallet, og analyser avslørte at det var ørkensand som hadde landet.