I julestresset koker det med biler, voksne og barn på parkeringsplasser og i parkeringshus.

– Rygg inn, det gir mye bedre oversikt når du skal ut igjen, og du unngår uhell, oppfordrer Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i en pressemelding fra NAF.

Ingen ønsker en bulk i bilen før jul. NAFs klare råd er å rygge inn når du parkerer bilen. Da er oversikten best når du parkerer og når du skal kjøre ut igjen. Førjulstiden er tiden for småbulking og skrekken er at det skal skje et uhell midt i stresset. Derfor er det tryggest å bruke litt tid på å rygge inn på den ledige parkeringsplassen, mens barna fortsatt sitter i bilen.

– Parkerer du med fronten inn, er det uoversiktlig når du skal rygge ut igjen, sier Sødal. – Det er forståelig at mange tenker praktisk ved at bagasjerommet skal være mer tilgjengelig, men rygger du inn er det mye mer oversiktlig å kjøre forsiktig ut med fronten først når du skal hjem igjen, legger han til.

Når du parkerer – tenk heller at det skal være litt plass igjen bak bilen, slik at du enkelt får inn posene med julegavene eller julematen i bagasjerommet når du er ferdig med å handle.

Vask ryggekameraet

Med slaps og saltsørpe blir bilen skitten, og på mange biler blir også ryggekameraet skittent.

– En liten dusj med vann kan sørge for at du unngår en pinlig situasjon i julestresset, nemlig å rygge inn i en annen bil på grunn av skittent ryggekamera, sier Nils Sødal.

Et ryggekamera gir god hjelp når du skal rygge inn på parkeringsplassen, men søle, slaps og snø dekker fort til kameraet på mange biler, og gjør det vanskelig å se hindringer.

Ryggekamera

– Stadig flere har bil med ryggekamera, og både det og sensorer er fantastiske hjelpemidler når man skal rygge, mener Sødal.

– Men det er fortsatt viktig å bruke speilene og eget blikk så man har oversikten, særlig når kameraet er skittent, fortsetter han.

Hyppig vask av kameraet er viktig nå når vi kjører i saltsørpe. Vask det med en sprayflaske med vann eller væske som ikke fryser, og tørk forsiktig med en klut. Ikke bruk hansken eller fingrene da linsen kan bli slitt.