Vi har større mangfold i kultivert natur enn i gjengrodd villmark!

Meninger

Skrevet av Sigurd Bostad

Når jeg i avispolemikk med professor Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet aldri fikk svar på mitt siste innlegg, tillater jeg meg å gjenta meg selv, der Håpnes hevdet mine påstander var «faglig feil og særdeles spekulativt, å påstå at rovdyr truer kulturlandskap og artsmangfold.»

Kulturlandskap, rovdyr og artsmangfold Det synes nå som man lager regler som avliver norsk lov.

Ikke rovdyr som truer kulturlandskapet! I Trønderbladet den 13. september kommer Sigurd Bostad med flere uriktige påstander knyttet til rovdyr, biologisk mangfold og kulturlandskap.

Når jeg blant annet viste til Utmarskommunenes sammenslutning (USS)-utredning, der gjengroing grunnet mangel på beitedyr og engslått påvirket 685 truede arter, var vel ikke det «særdeles spekulativt»?

De katastrofale tap forskere har konstatert blant 200 arter bier i Sør-Norge, var også det en underordnet faktor for naturvernere?

Hvorfor måtte USS-kommunene selv og ikke NINA utrede beitedyrs påvirkning på vårt biologiske mangfold?

Hva med deres og WWFs usannheter om at ulv er en truet art; når den er en av klodens største pattedyrarter?

En av Europas fremste økologer, professor ved Sveriges Landbuksuniversitet Urban Emanuelson, advarte på et seminar i Oslo i februar 2016, mot den villmarksromantikk som har slått rot i naturvernbevegelser. Han mener dette skriver seg fra slutten av 1800-tallet og bygger på ideen om at natur urørt av menneskelig virksomhet er de mest verdifulle: Noe han mente er feil; fordi det er et større natur- og artsmangfold i kultivert natur enn i gjengrodd villmark!

Emanuelson som har skrevet boken «Europeiske kulturlandskaper», har også beskrevet norske kulturlandskaper som noen av de beste og mest verdifulle i Europa, sammen med Romania og Montenegro.

Uten store gressetere fra sau og oppover, har utstrakt utmarksbeiting den største betydning for artsmangfoldet! I motsetning til i økologens hjemland Sverige, der husdyrbeiting stort sett foregår på gjødslet innmark, svært ugunstig for det verdifulle plantelivet i naturbeiter. Her kan møkk fra medisinerte beitedyr også virke negativt, blant annet på bier.

I vår lanserte Naturpanelet (IPBES) en omfattende rapport om det globale biomangfold. Seniorforsker ved NINA Frode Ødegård, ekspert på insekter og økosystemet rundt de minste krabatene i naturen har uttalt: Skal vi overleve som art, må vi snarest ta vare på og forvalte mulighetene naturen gir.

Vi ivaretar ikke vårt unike biologiske mangfold på vår del av kloden, ved å prioritere toppen av næringskjedene! Ingen art foredles heller ved uttak av svakeste individ når det er tilveksten; der predatorer knapt har en eneste positiv, men utallige negative effekter, blant annet på artsmangfoldet!

Da det er lettere å bevare enn å gjenopprette noe man ikke lenger har; er det mulig å belønne de som skjønner hvilke beitedyr de trenger, hvis vi vil bevare åpne landskap, blant annet med pollinerte vekster til mat for folk og fe, og ikke for de som øder vårt artsmangfold!