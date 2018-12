Meninger

Tre trakk seg i protest fra Melhus Arbeiderpartis valgliste Her kan du lese mer om det stormfylte nominasjonsmøtet som endte med at ordfører Gunnar Krogstad ble vraket som partiets ordførerkandidat.

Jeg leser i en annen artikkel i Trønderbladet at ordførerkandidaten hevder at prosessen har vært lovlig, demokratisk og ikke ett kupp. Da formoder jeg at forslag til ny toppkandidat er godt gjennomarbeidet i partiorganisasjonen gjennom forslag til nominasjonskomiteen og høringer i lokallagene...? Etter det jeg leser meg frem til er det ikke slik i denne saken. Her dukker det opp en ordførerkandidat «fem på tolv» helt uventet - altså ett kupp. Selvsagt er det fritt frem å foreslå andre kandidater, men da gjør en det gjennom partiapparatet, med medlemsinnflytelse og drøftinger der. Spill i lukkede rom er skadelig for partiet - så også her.

Bjørn Ketil Hovin

Om nominasjonssjokket: - Vi beklager at forslaget ikke ble satt frem på et tidligere tidspunkt Ingunn Nervik Isaksen forteller at flere mente at Pernille Wahlberg var en bedre ordførerkandidat enn Gunnar Krogstad, og at det ble varslet om dette.

Det er vel jobbet hektisk i det skjulte for å prøve å få fjerna Krogstad som ordførerkandidat. Og den eneste måten dette kunne komme som "lyn fra klar himmel", var at det kom inn et benkeforslag på nominasjonsmøtet. Her har Krogstad gått og trodd at han hadde støtte i sine egne rekker, og så ender det opp med at han blir dolka på den mest kyniske og utspekulerte måten! For meg er det brukt ett skittent maktspill som Melhus Ap ikke er tjent med!

Hege Aaslund

Hege Aaslund, så enig med deg. Det burde også være en tankevekker at det ikke er bare AP folk som er rystet. En ting er sikkert at politikerene ikke må undervurdere innbyggerne i Melhus Kommune... Ikke sikkert de som satte i gang dette skjønner konsekvensen av denne saken. Denne prosessen kan umulig virke samlende for partiet. Hvis det var det de ville oppnå..

Ingeborg Kjerstad

All ære til de som trakk seg fra valglista!

Inger Sørgård

bynne d å vær amrikanske tendensa i lokkalpolitiken.

Odd Even Fagerli