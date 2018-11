Melhus Arbeiderparti arbeider for én flerbrukshall med to hallflater

Meninger

Skrevet av Einar Gimse-Syrstad, leder Melhus Arbeiderparti og Gunnar Krogstad, ordfører:

I disse dager arbeides det med budsjett og økonomiplan for 2019-2022 i Melhus kommune. Den største investeringen kommunen står ovenfor i perioden er ny Gimse barneskole med flerbrukshall. Kommunestyret har hatt som målsetning å få på plass to hallflater, men i sitt forslag til økonomiplan har rådmannen kun lagt inn én hall med én hallflate til 80 millioner. Videre opplyser rådmannen at en ekstra separat hall koster ytterligere 60-80 millioner. Med rådmannens tall er det klart at Melhus ikke har råd til to separate flerbrukshaller i dette byggeprosjektet.

På bakgrunn av dette arbeider Melhus Arbeiderparti for å få til én flerbrukshall med to hallflater under samme tak. Vi mener at en slik løsning må bli billigere å bygge og å drifte, enn to separate haller. Et godt eksempel på dette er Utleirahallen med to hallflater, 8 garderober, tribune til 400 personer, klubbhus og styrkerom og som hadde i underkant av 70 millioner i byggekostnader.

Med denne konkrete utbyggingen som referansepunkt har vi bedt rådmannen om å kostnadsberegne hva én flerbrukshall med to spilleflater i Melhus vil koste.