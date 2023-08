Johansen senket Gauldal

Øystein Holdal Johansen sto for den avgjørende scoringen for Kvik 2 i 4-3-seieren over Gauldal på Melhusbanken Arena Flå i 5. divisjon, Trøndelag - Avdeling 3 i fotball for menn torsdag. Det var Gauldals tiende nederlag på rad.