Gaula er fortsatt storlakselva

Laks

Hvis man sammenligner Gaula med de andre elvene i Midt-Norge kommer den best ut, både når det gjelder totalfangst og andel storlaks. Bare årets rekordlaks tilhører ei annen elv. Her er Namsen en liten snute foran Gaula. 21,5 kilo mot Gaulas rekord på 20,1 kilo. I år hadde Gaula tre laks over 20 kilo, og svært mange mellom 19 og 20 kilo.