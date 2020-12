Gaula flytter på seg

Laks

Lars Høiseth peker utover Gaula, hvor han har vært nabo til elva i hele sitt liv. I denne perioden har Gaula flyttet seg minst et par hundre meter østover. For 25 år siden var det riktig dramatisk, da den spiste seg inn i elveøra slik at de så grusen raste ut. En del av strekninga ble sikret med elveforbygging, blant annet fordi det var fare for at jernbanen skulle rase ut. Sikringa holder, men over lange strekninger møter elva fortsatt leire og fin sand. Der graver vatnet hvert år. Nå er det cirka ti meter inn til dyrkajorda på gården, som Lars drev inntil sønnen overtok for noen år siden.