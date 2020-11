Sjøfisket kan bli redusert neste år

Laks

Fra neste år ligger det an til redusert laksefiske i sjøen. Norske Lakseelver mener dette vil være biologisk og samfunnsøkonomisk fornuftig. De viser til at laksen gir best avkastning når den fiskes i elvene. De norske lakseelvene har hvert år rundt 70 000 sportsfiskere, som legger igjen store verdier lokalt.