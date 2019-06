13 lakser registrert den første natta

Laks

Harald Gregersen tok den største laksen på 14,8 kilo. Dette skjedde på morgenkvisten lørdag 1. juni i Gaulfosshølen. Dette sagnomsuste valdet var åsted for mange av fangstene den første natta. Hele seks av de 13 fiskene som ble registrert de første åtte timene var fra Gaulfosshølen. Her har fluefiskerne sitt eldorado, med mulighet for å bli rodd ut i elva med båt.