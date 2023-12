Det er elever på «sal og scene» på niende trinn som står bak LAN-partyet, skrev Trønderbladet 7. desember 2013. På bildet ser vi fra venstre Christer Wolden, Daniel Helgemo Nilsson, Benjamin Karlsen, Niklas Volden og Inger Sæther.

Ungdommer mellom 13 og 18 år inviteres fra lørdag ettermiddag den 14. desember til søndag ettermiddag.

– Vi har plass til bare 30 personer, så det er førstemann til mølla, sier Niklas Volden.

Det blir turneringer i «League of Legends», «Counterstrike Source» og «Call of Duty». Det blir sponsede premier.

Arrangørene tror det blir lite søvn under LAN-partyet, men sier de har et sted der det blir mulig å legge seg ned for å sove. Det blir også åpen kiosk, skrev avisa.

Arrangørenes oppgave blir å se til at alt går etter planen og at reglene følges.

– Det er et rusfritt arrangement, og det vil vi kontrollere, sier Inger Sæther. Hun sier at alle må ta med seg internettkabel og eget datautstyr, og at det skjer på eget ansvar.

– Det blir spilt musikk under LAN-partyet, og jeg tror det blir veldig sosialt og artig, sier Inger Sæther.