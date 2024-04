Man lar seg lett fascinere av farger, som her hos Liv Helen Lund, i Viggja. «Kreative Sting» er godt dekkende for virksomheten. Sjøl sitt ho, for anledningen plassert, ved symaskina, med en unik utsikt over fjorden, mot Geitastranda, Stadsbygda, og Byneset.