Countryrock-gruppa Speedboys finner inspirasjon i lokale helter når de representerer Midtre Gauldal på UKM-scenen i Selbu. Det er deres versjon av Plumbo-låta «Heite Mæ Hælj» som skal skape liv i salen. I fjor opptrådte de under navnet Jøran Fossum Band, og frontmannen hadde enn så lenge nervene under kontroll, skrev Trønderbladet 26. april 2014.

Silkestrupene Kristian Davidsen og Kent Andre Ross deltok fra Melhus under fylkesmønstringen, skrev avisa. Foto: Gunn Heidi Nakrem

– Det er aller verst rett før vi går på scenen, da blir vi ofte veldig nervøse. Det kan bli litt «toillat» til tider, men vi satser jo på å gjøre en så god opptreden som mulig, sa Fossum som avslørte at han også har lagt ut egeninnspilte versjoner av Sie Gubba- og Too Far Gone-sanger på nett.

