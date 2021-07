Stor ståhei på Hølonda helsehus

Kultur

Sirkusbussen Blåmåka kom mandag til Hølonda helsehus. I bussen var to sirkusartister, en musikkansvarlig og en bussjåfør som til sammen utgjorde "Flying seagulls". De samarbeider for tiden med Norske Kvinners Sanitetsforening for å nå ut til de som trenger tilbudet mest. Forestillingen inneholdt både litt rock and roll etter ønske fra publikum, sanger av Alf Prøysen, tryllekunster og mye annet morsomt.