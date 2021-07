Kultur

Sigrid Haanshus har sunget for kongen og statsministeren, fått Norges aller første «Gullknapp» i Norske Talenter og sunget på «Sommeråpent». Nå er hun ute med sin egen versjon av låta wondering. Wondering er fra Disney-produksjonen High School Musical: The Musical: The Series. High School Musical filmene var absolutte favoritter i TV-stua hjemme hos Sigrid.