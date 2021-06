Stor stas med aktiv sommerferie

Kultur

Fritidstilbudet Sommer i Melhus startet opp mandag og har i følge gårdeier Kristin Foss Aune vært svært vellykket. Foss Aune gård er et av aktivitetstilbudene i sommerplanen for barn og unge i Melhus. Her kommer det barn i alderen 6-11 år for å leke og være med hestene. Prosjektleder Maria Spjøtvoll sier det har vært kamp om plassene og at gårdsuka har vært svært populær.