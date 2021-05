- Vi skal få frem psykisk helse ved å spille musikk

Kultur

Onsdag spilte de den siste av ti konserter, forteller Ingeborg Molund (19) fra Skjervøy. Hun og bandet går på Trøndertun folkehøgskole. Hun synger og skriver egne låter, og til høsten skal hun studere bachelor i utøvende rytmisk - låtskriver og artist på Universitet i Agder

- Under skoleturneen rundt hjemstedet mitt, skal vi få frem psykisk helse ved å spille musikk. Vi skal fremføre min egenskrevne musikk på ungdom- og videregående skoler. Utstyret vil ligge i to biler, slik at konsertene kan spilles ute på skolegårder på en koronavennlig måte, forklarte hun før de dro.

- Når alle utgifter er dekt, vil vi gi resterende inntekter til mentalhelse.no. Vi håper på å inspirere andre unge til å se verdien i å kjenne og snakke om følelser. Vi har fått stipend og spons fra Skjervøy kommune og Trøndertun, og andre små bedrifter, forteller Ingeborg Molund i en epost til Trønderbladet.

Søndag morgen reiste de opp og hentet utstyr og bil. Overnattingen i Tromsø er sponset av The Edge med tre hotellrom i fire dager mens turnéen foregikk 3.-5. mai i Tromsø, Skjervøy, Nordreisa, Olderdalen og Nordkjosbotn. På programmet stod også konsert på Stortorget i Tromsø og på Skjervøy kulturhus på kveldstid.