Klart for Nordiske Filmdager på Støren

Kultur

- I år er det femårsjubileum for Nordiske Filmdager. Dette er et samarbeid mellom Støren kino og Foreningen Norden. Pådrivere for oppstarten var Gerd Stenbro Loe og Kirsti Hagenes fra Foreningen Norden og Atle Fredagsvik fra Støren kino. Dette var så vellykket at det nå har blitt en tradisjon. I de to siste årene har også Støren Filmklubb kommet inn som en samarbeidspartner, forteller Moan i en pressemelding til Trønderbladet.