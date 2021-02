Nå blir det vinterferiekino

Kultur

Melhus kino ønsker alle små og store velkommen til vinterferiekino, sier kulturkonsulent Marit Synnøve Grendal.

- Vi har visninger på dagtid mandag-onsdag, i tillegg til de ordinære visningene på søndag. Det er et rikholdig program, spesielt tilrettelagt for de yngste. Melhus kino er opptatt av smittevern og gjør alle tiltak som er nødvendig for å sikre at det å gå på kino er trygt for alle.

Visningsprogrammet i vinterferieuka begynner søndag med tre filmer: Bien Maja og det gyldne egg, Pjokken i flokken og Wonder Woman 1984.

Mandag kan du se to forestillinger: Pjokken i flokken og Familien Bigfoot.

Tirsdag vises Knutsen og Ludvigsen 2 – det store dyret, og Børning 3.

Onsdag går Bien Maja og det gyldne egg og Familien Bigfoot.

Søndag er det tre forestillinger: Felix på ville veier, H for Happy og Wonder Woman 1984.

Kulturprisen til Endre Hugdal Vinneren av kulturprisen betegnes som en stor kulturpersonlighet. Sigrid og Simen får hvert sitt stipend.