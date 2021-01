Kultur

Tre piker, tre stemmer, tre piano. Det kan gå hele veien i MGP lokal, skrev Trønderbladet 8. januar 2011. De trollbandt publikum med sin versjon av Queens «Bohemian Rhapsody» under åpninga av kultursalen på GSK i fjor. Nå kan de nå ut til et mye større publikum. Hvis mange nok stemmer på dem, kan de ende opp som pauseinnslag under delfinalen av Melodi Grand Prix på Brekstad neste helg.