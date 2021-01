Støveldans er vist en halv million ganger

Kultur

- Videoen som ble tatt opp her på Øysand, er vist 585.000 ganger. Det synes jeg er helt vanvittig, sier Tore Johansen om Støveldans-videoen med elever fra Trøndertun folkehøgskole i Melhus.

Bærre lækkert

Tore Johansen spilte rollen som Gjertrud Sand i The Julekalender, og synes altså det er bærre lækkert at så mange har villet se video som viser Støveldansen. Videoen ble tatt opp av Jorunn Anita Grendal da elevene var på Øysand i desember. Grendal har gitt samtykke til at Trønderbladet kan vise videoen.

- Elevene på Trøndertun folkehøgskole hadde øvd inn et program, og de hadde et inderlig ønske om å få vist fram dansen. Vi satte som krav at de skulle komme til Øysand i stedet for at vi skulle kommet til Melhustorget. Da elevene var her på Øysand, var det 30-40 som så på, forteller Johansen.

Danseinnslaget var utendørs, og Johansen forteller at han er imponert over det han så. Danseelevene hadde øvd inn et førjulsshow som de viste for barn, og senere i desember fikk Melhus kommunestyre en danseoppvisning foran rådhuset.

- Det er spinnvilt at så mange har sett videoen via nettet, og den er sett verden rundt, sier Johansen.

Viste at de behersket støveldansen Trøndertun folkehøgskole har reist rundt i Melhus med førjulsshowet, og så var turen kommet til kommunestyret.

Vanligvis har Johansen et fyldig program store deler av året, men koronatida har satt sitt preg på virksomheten. I desember var det ifølge Johansen, bra med oppdrag.

- Men nå har vi litt god tid, sier Johansen som deretter legger til at han hadde bestilt time for koronatesting fordi han følte seg litt snufsete. Testen tok han i går tirsdag. Intervjuet ble tatt over telefon for å unngå eventuell smittefare.

Makkeren Ivar Gafseth (Olaf Sand) fikk for øvrig Melhus kommunes kulturpris i fjor høst.

Bærre lækkert å få kulturprisen Skuespiller og sanger Ivar Gafseth fikk utdelt Melhus kommunes kulturpris i all nøysomhet ute på gårdstunet.

Snille snømenn og dansere skal spre juleglede i Melhus Melhus speidergruppe og Trøndertun folkehøgskole trør til for å muntre opp folk i førjulstida.