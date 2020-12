Kultur

I år er det plass til bare 50 pr. gudstjeneste i jula mens det vanligvis er 500 på hver av de to gudstjenestene på julaften i Melhus kirke. For å gi flest mulig muligheten til å få komme i Melhus kirke på julaften, har fellesrådet satt opp tre gudstjenester. Melhus kirkelige fellesråd innførte forhåndspåmelding for å unngå at folk blir avvist i kirkedøra.