Viser sprø humor på drive-in kino

Kultur

Ungdomsbedriften "Øya Kino UB" tenker å seile på en koronabølge, ved å tilby drive-in kino. Elevene lærer om entreprenørskap og bedriftsutvikling, og konseptet for denne gjengen ble kinovisninger. De har hatt visninger for medelever, men tenker nå noe større. Onsdag 16. desember viser de "Alene hjemme 1" for alle som vil komme og se.

- Vi tenkte å få tak i "Love actually", men det var vanskelig å få lisens for å vise den, sier Kristin Kletthammer, som er daglig leder i ungdomsbedriften.

Hun sier det er ganske mye jobb med ungdomsbedriften. De har satt opp plakater, eltablert Facebook-side, og drevet markedsføring på andre måter. Så blir det rigging av kinolerret og framviser, og organisering av parkeringa.

- Inne kunne vi bare hatt 50 personer, men bilene har fastmonterte seter, så da er det bare å kjøre på, sier Kletthammer.

Ungdomsbedriften har foretatt spørreundersøkelser på skolen om hva elevene ønsker å se. De har kommet fram til at den neste blir spenningsfilmen "Tunnelen".

Ungdomsbedriften satser på et produkt de egentlig håper det ikke er bruk for Da elevene mistet muligheten til å få utplassering en dag i uka, startet de egen bedrift.

Elevbedrift tilbyr møtemat Pizzasnurrer går ned på høykant hos sultne møtedeltakere, og inntekta går til et godt formål.

Utsetter Villmarksmessa enda en gang Flere tusen har pleid å møte opp til Villmarksmessa i Melhus, og heller ikke neste år blir den arrangert.