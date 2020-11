74 sider med lokalhistorie

Kultur

I årets Melhusbyggen er tre viktige steder og byggverk omtalt med sin historie. Dette gjelder Vassfjellhytta, som får sin komplette historie presentert over ti sider av Jan Steinar Rønning. Hytta ble tatt i bruk for 60 år siden. Enda lengre historie har mølla på Melhus, som ble startet som et privat foretak, og som i dag er kornsilo for Felleskjøpet. Her er det Signy Ryther Overbye som skriver. I tillegg er det lesestoff fra Rødde folkehøgskole, som i høst fylte 100 år. Synnøve Sandnes Tjora er inspektør ved skolen, og har skrevet jubileumsbok. I Melhusbyggen lar hun det dryppe litt på bladets lesere også.