Feira vegen etter 40 år

Kultur

Hullsjøvegen feira 40-årsjubileum med båttåsup til 50 personar, skreiv Trønderbladet 11. september 2010. Ein søndag i august var ei stor forsamling møtt fram ved «Tørvhuset hass Anfinn», for å markere 40-årsjubileet for vegen som går like forbi, og for samstundes få vera med på eit triveleg sosialt samvær.