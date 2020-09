Håper på sol og vind i håret

Kultur

Mellom 20 og 30 biler er ventet til Kanari og kaffe i Singsås søndag 20. september. Ranveig With driver kafeteriaen sammen med samboeren Geir Mathiesen, og ser at både dem på to og fire hjul gjerne stikker innom.

- Det blir veldig artig å få denne gjengen på besøk. Nå håper vi på fint vær. Men dette er folk som tar turen uansett, sier hun.

Flere av bilene kjører med taket nedrullet. Her er sportsbiler i alle fasonger, både veteraner og nyere biler.

Sportsvognklubben har som motto: "Vi leker oss fortsatt med biler", og gjennomfører månedlige turer for medlemmene. De er rundt 90 personer, både kvinner og menn.

- Gjør dere noe ekstra stas på følget når de kommer?

- Vi lager den velkjente elggryta vår og tar imot dem på beste måte, sier Ranveig.

Tidligere i september laget Norge Rundt fjernsynsopptak fra Kanari og kaffe. Programmet blir sendt i oktober.