God stemning for høstkonfirmasjon

Kultur

Melhus har to konfirmasjonsgudstjenester søndag 13. september, og de siste to i slutten av september. Flå kirke er for liten til å samle familiene, og Horg kirke benyttes på søndag førstkommende. Konfirmantene fra Lundamo og Hovin har fått søndag 27. september. Hølonda har 19. og 20. september.