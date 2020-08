På verveturné til tre skoler

Kultur

- Vet dere hva dette er? Før hadde de jo ikke mobiltelefon de kunne ringe i om de ville spørre om noen ville komme for å leke. Kanskje blåste de i denne og så etter en time hadde noen fått krysset dalen, sa kulturskolelærer John Arve Viset til elever på Brekkåsen skole.

Ute på turné

Onsdag var Melhus skolekorps ute på turné til skoler i nedre Melhus for å verve nye aspiranter til korpset. Dirigent Kjartan Klingen forteller at det var elever på tredje og fjerde trinn som fikk besøk av kulturskolelærere som fortalte om ulike instrumenter. Høyeggen skole, Rosmælen skole og Brekkåsen skole fikk besøk, mens elevene på Gimse skole ikke kunne ta imot besøk fordi de var på skoletur.

På Brekkåsen skole satt elevene i trappa i hallen mens kulturskolelærerne forklarte hva for eksempel klarinett, trompet og tverrfløyte er. De fulgte interessert med, og dirigent og kulturskolelærer Klingen håper det resulterer i at korpset får flere medlemmer. Melhus skolekorps har rundt 60 medlemmer, og skulle i år ha feiret 60-årsjubileet på en solid måte. Men på grunn av koronsituasjonen ble både jubileumsfeiringa og øvelsene på helt annet vis.

- Vi får til ha felles øvinger, og det viktigste er at vi har kommet i gang. Noe frafall har vi på grunn av den sosiale delen ikke er blitt slik den var tidligere, sier Klingen.

Dirigenten håper likevel på at barna strømmer til korpset, og han forklarer at det tirsdag kveld blir mulig å få et gjenhør med korpsinstrumenter. Deretter kan ungene bli med i korpset.

Fullsatt konsert med Hans Bollandsås Konsertarrangøren er strålende fornøyd med oppmøtet på gratiskonserten, og nå tror han teltkonserter har kommet for å bli i Melhus sentrum.

Loppemarkedet

- Barn fra tredje klasse kan bli med i korpset, og vi håper å holde på dem til de er 19 år, sier KLingen, og legger til at det er en myte at det er så mye dugnad i korps.

I september pleier Melhus skolekorps å ha et stort loppemarked i Melhushallen, og dette har vært en viktig inntektskilde.

- Det diskuteres i disse dager om vi skal ha loppemarked eller ikke, sier Klingen.

- Plutselig var det et korps der Ordfører Jorid Jagtøyen er imponert over innsatsen til de seks korpsene på 17. mai.

Samlet seg om "Ja vi elsker dette landet" Hele nasjonen sang "Ja vi elsker" klokka 13, og i Melhus sentrum ble det blant annet fellessang utenfor et helse- og omsorgssenter.