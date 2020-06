Dugnadsarbeidet i gang igjen ved Storvatnet

Kultur

Det var Sigurd Busklein og Ole Schult som snakket om å få ordne opp ved og rundt Storvatnet på Lundamo først i 1990 årene. Sigurd Busklein forteller at når det først kom i gang ble de i de to første vintrene ryddet ut mye skog rundt vatnet før det ble bygd stier for rundturer og satt opp gapahuk, båtnaust og satt ut flere bord hvor det var plass til en hvilepause og nyte medbragt kaffe og niste.