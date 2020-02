Rev kirka fra middelalderen og bygde ei ny

Kultur

Kirka ble bygd i 1892 av sandstein fra Hovin samt at det er gjenbrukt kleberstein og grønnskifer fra middelalderkirka som ble revet. Dette ifølge en rapport Multiconsult la fram i 2017, da ble det slått fast at kirka hadde behov for omfattende rehabilitering utvendig og innvendig. Forrige store oppussing var i 1992.