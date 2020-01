Randi Stene blir ny operasjef

Kultur

Styret i Den Norske Opera & Ballett har enstemmig vedtatt å ansette Randi Stene som ny operasjef fra 1. august 2020.

- Jeg er glad og stolt over å kunne presentere Randi Stene som vår nye operasjef. Hun har hatt en omfattende internasjonal sangkarriere, og har et stort engasjement for operakunsten og talentutvikling. Med Randi Stene får vi en ambisiøs, klok og samlende leder som vil kunne løfte utviklingen av Nasjonaloperaen videre sammen med våre dyktige medarbeidere, sier administrerende direktør Geir Bergkastet i en pressemelding.

Samtidig har Ingrid Lorentzen fått forlenget sitt åremål som ballettsjef i Den Norske Opera & Ballett.

Mezzosopranen Randi Stene har opptrådt ved anerkjente operahus og konsertsaler over hele verden. I tillegg har hun vært solist ved Det Kongelige Teater i København fra 1988–2019. Hun er i dag ansatt ved Norges Musikkhøgskole som professor i sang, og ved Trondheim Symfoniorkester & Opera som operasjef.

Fra 1. august 2020 blir hun sjef for Nasjonaloperaen, men vil begynne å planlegge framtidige operasesonger allerede denne våren. For tiden er hun i prøver på Tsjajkovskijs opera Eugen Onegin, der hun synger rollen som Larina i en produksjon som har premiere på Hovedscenen 15. februar, ifølge pressemeldingen fra i Den Norske Opera & Ballett.

– Jeg har sunget ved mange scener, men Operaen i Oslo har noe helt spesielt. Med sin åpne, innbydende arkitektur og unike akustikk er det som om bygningen ber oss om å lage stor kunst. I tillegg løfter den fram oss som enkeltkunstnere og hjelper oss til å prestere på vårt beste. Det skal jeg også gjøre som operasjef: skape opera på et høyt internasjonalt nivå, som når ut til og treffer mange. Samtidig skal jeg spille norske og nordiske sangere gode. Opera er en fantastisk kollektiv uttrykksform og jeg merker den sterke viljen og entusiasmen blant husets ansatte i alle avdelinger. Sammen med dem, og med distrikts- og regionoperaene, skal vi fortsette å bygge Norge som operanasjon. Det er en oppgave jeg gleder meg til å ta fatt på, sier påtroppende operasjef Randi Stene.

