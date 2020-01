Kristoffer Clausen viser nye klipp fra jakt

Kultur

I år blir det fokus på elgjakt og elgforvaltning, hjortejakt, reinsdyrjakt og rådyrjakt. Det skal vises nye og upubliserte filmklipp fra siste sesongs jakter. Det opplyser Støren kulturhus på sine nettsider.

Clausen er kjent for filmer, foredrag, bøker og blogg, hvor han formidler historier og informasjon om mange ulike former for jakt. Han er svært glad i å jakte i Trøndelag, og i 2016 var han blant annet på reinsjakt i Forollhogna og elgjakt på Singsås.

Voldsom jaktinteresse på Støren Kristoffer Clausen håper på ny publikumsrekord når han kommer til Støren kulturhus.