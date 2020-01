Budal ungdomslag fikk talentpris

Kultur

- Artig og stas, sier medlemmer av Budal ungdomslag etter at ungdomslaget lørdag kveld fikk en talentpris på 10.000 kroner fra Sparebank1 SMN.

Prisen ble delt under Gauldalens nyttårskonsert i Støren kulturhus. Nyttårskonserten arrangeres av Støren kulturhus og Trønderbladet, og ble holdt i en bortimot fullsatt sal.

Konferansier Ingrid Storlimo fortalte publikum at det skulle komme en overraskelse, og overraskelse ble det også for ungdomslaget. Ungdommene var blitt fortalt at de skulle framføre en sketsj i kulturhuset. Sketsjen fikk de framføre, og da etter at Arne Solberg fra Sparebank1 SMN hadde overrakt sjekken på 10.000 kroner samt en blomsterbukett til medlemmer av ungdomslaget.

Etterpå framførte de sketsjen berkortet som hadde likhetstrekk med kortet for villreinjakta. Ungdommene forteller til Trønderbladet at pengene kommer godt med fordi det trengs utstyr når 17. mai-revyen skal settes opp. De opplyser at det er mye arbeid som ligger bak en revy. Nå er de enda mer sikker på at det blir revy 17. mai siden de har fått den flotte prisen.

I begrunnelsen for prisen ble det pekt på at ungdomslaget er flink ti å rekruttere nye medlemmer, og at ungdomslaget trekker så godt som fulle hus når det er oppsetning. Budal ungdomslag ble stiftet i 1892, og de spiller revy 17. mai og i blant i jula.

Ny musikk fra lokalt band - Låta «240'n» lanseres på digitale plattformer 10. januar, forteller bandmedlem Per Kristian Rognes.

Revy og fest i Budal - Revyen «Make Forollhogna great again» består av 23 numre, og rundt 30 personer er direkte involvert i forestillingen.