Ny singel fra Kastrert Hannkatt fra Midtre Gauldal

Kultur

- Dette er typisk norsk festcountry. Det er også en låt som ble skrevet før vi stiftet selve bandet, sier Rognes.

Han opplyser at bandet Kastrert Hannkatt ble stiftet for tre år siden, mens låten ble skrevet for fem-seks år siden.

- Så det er artig å få gitt ut låten nå. Det er flere som venter på den, og vi håper musikken innfrir alle forventinger, sier Rognes.

Låten handler blant annet om den ungdommelige gleden av å ha en egen bil, samt fortvilelsen som kan oppstå hvis det går litt galt.

Om et par måneder

Kastrert Hannkatt består av Jøran Fossum på vokal og gitar, Per Kristian Rognes på gitar og mandolin, samt Sivert Garli på gitar og trekkspill. Med i bandet er også bassist Odin Garli og trommis Torgeir Rognes.

I fjor slapp bandet sin første singel; «Ungkar’n».

- Når kommer singel nummer tre?

- Vi har ikke fastsatt noen dato ennå, men det dukker kanskje opp noe om et par måneder. Vi har også noen spillejobber under planlegging, svarer Rognes.

Ny låt fra Tom Daniel - Låten kan minne om «Game of Thrones», og den kan by på en mystisk og fengende tekst og melodi, forteller Tom Daniel Hansen Sylte.

Åpne for spillejobber

Rognes opplyser at bandet alltid er åpne for spillejobber.

- Vi spiller festcountry og countryrock, sier Rognes.