Vafler, ungdomsliv og sult i kultursalen på Melhus

Kultur

Fredag 21. februar setter Riksteatret opp familieforestillingen «Vaffelhjarte», basert på boken med samme navn. Forestillingen handler om de to barna Trille og Lena i den lille bygda Knert-Mathilde. De finner på masse moro, gjør rampestreker og har hemmeligheter sammen. Ofte går det litt over styr i den vesle bygda deres. Innimellom alt leven og latter forteller Trille lavmælt om alvor og sorg i et barneliv, og om redselen for å miste de han er glad i.