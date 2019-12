Grasiøs dans på rådhusplassen

Kultur

Under hovedpausen for Melhus kommunestyre som hadde møte sist tirsdag, var det elever fra Trøndertun folkehøgskole som fikk vise hva de har lært i høst. Rektor Ronald Nygård fortalte at dansen var egenkoreografert.

Rådhusplassen har en fast scene, og oppå denne danset elevene ikledd ullgensere. Opptredenen gjorde inntrykk på politikerne, og de klappet begeistret for innslaget. Tidligere har elevene danset på julemarkedet i Trondheim, og ordfører Jorid Jagtøyen kontaktet skolen for å høre om elevene kunne danse for kommunestyret.

Trøndertun folkehøgskole feirer for øvrig 100-årsjubileum i år.

Trøndertun-elev plukket ut til Trondheim Calling 19-åringen ble oppdaget da Trøndertun folkehøgskole inviterte festivalen Trondheim Calling til skolen.