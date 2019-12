Kultur

Cirka 15 sider av årets julehefte omhandler personer og diktning fra Melhus kommune. Heftet har rike tradisjoner, og er trykt i et opplag på 3.500. Det skrives på nynorsk, da det utgis av Trønderlaget. Dette er fylkeslaget for Noregs Mållag i Trøndelag.

Tidligere redaktør i Trønderbladet, Åsmund Snøfugl er portrettert over fire sider. Her får vi høre om bakgrunnen for hans avisinteresse, og historien bak oppstarten av avisene han har vært redaktør for. Men også om familien, juletradisjoner og hans reiseinteresse.

Erlend Skjetne er oppvokst i Melhus, og blir i bladet beskrevet som "ein ny lyrikar i den trønderske diktarfamilien". Erlend har alltid vært glad i å skrive, og han hadde i mange år ansvaret for bridgespalten i Trønderbladet. Nå har han utgitt diktboka "Skare", og noen av diktene hans er presentert i boka.

Ungdomslaget Framsteg på Hølonda feiret 100-årsjubileum i år, og Reidar Almås har skrevet om historien til laget. Han har også beskrevet hvordan sjukdomsepidemier og utvandring til Amerika påvirket ungdommene og samfunnsutviklinga. Han drar også linjene mellom det frilynte og kristne ungdomsarbeidet på Hølonda.

Anders Hovden var prest i Melhus, og en av hans fortellinger trykkes i bladet, fra en fisketur med sønnene sine.

Tidligere biskop Tor Singsaas har også nær tilknytning til Melhus, og har skrevet årets juleandakt. Bladet har mange noveller og historiske beretninger, og Martin Tranmæl er nevnt i en av dem. En utflyttet hølonding, Ottar Engtrø, har skrevet et dikt om reisen gjennom livet, sorgen og trøsten.

