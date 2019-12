Bønder dro flere dagsmarsjer for å komme til setra

Kultur

Årets Gauldalsminne har flere artikler om seterdrift. Torbjørn Tranmæl har skrevet om bønder i Melhus som dro svært langt med dyra sine for å komme til setra. Mange dro vestover til Søvasskjølen og helt mot Lensvika. Andre reiste sørover til Oppdal og Kvikne. Østover hadde flere gårder setrer i området ved Samsjøen, men det blir kort veg i sammenligning. Både folk og fe gikk til fots, og noen steder hadde de tilgang på kvilebuer og inngjerdede områder de kunne bruke om natta. Etter 1850 gikk omfanget av setringa kraftig ned. Den lange reisevegen var ikke eneste grunn, og Torbjørn Tranmæl skriver om årsakene til at det ble slutt med setringa. I dag ligger det bare hustufter og steinmurer igjen av setrene, slik forsidebildet på årets Gauldalsminne viser.

Avslutter som redaktør

Erling Bøhle har vært redaktør av Gauldalsminne i fire år, men avslutter nå.

- Det har vært en veldig artig og interessant oppgave. Jeg har truffet mange spennende folk, og interessen for lokalhistorie er stor. Men nå blir jeg 75 år, og jeg synes andre bør overta. Jeg har vært gjennom to store operasjoner i løpet av den tida jeg har vært redaktør, og det har satt meg litt tilbake. Men jeg kommer fortsatt til å skrive og være engasjert i lokalhistorie, sier Erling Bøhle.

I årets Gauldalsminne har han skrevet om Eldar Olderøien, som malte bildet fra kongesigninga i Nidarosdomen i 1991, og om lensmann Ivar Kaasen.

Planer videre

Det er Gauldal Historielag som utgir Gauldalsminne. Leder Brit Inger Granmo Aune sier de har flere å spørre om å bli ny redaktør.

- Det er av stor viktighet å fortsette å utgi Gauldalsminne, og jeg tror det finnes folk som er villige til å ta på seg oppgaven som redaktør, sier Granmo Aune.

I en kort periode kom Gauldalsminne ut bare annethvert år, men lederen sier de har som mål at bladet skal komme ut hvert år. Både Bøhle og Granmo Aune bemerker at det har blitt stort tilbud om historisk stoff gjennom mange lokale blad. Det gjør det mer krevende å skaffe skribenter og stoff, men de er imponert over alt det gode arbeidet som gjøres med å publisere lokalhistorie.

Et stort område

Gauldalsminne skal dekke kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen og Røros. Det er det eldste av historietidsskriftene i området vårt, og kan feire 100-årsjubileum om cirka ti år.

Per Gunnar Voll bringer et portrett fra Budalen, om jegeren Svend Svendsen Storbudal, kjent under navnet "Svensingen". Han var blant annet en beryktet revefanger.

Fra vårt distrikt skriver Dagfinn Refseth om en gruppe ungdom som utvandret til Amerika, såkalt "rotløs ungdom". Det var dem som var født utenfor ekteskap, bostedsløse, fattige og utstøtte. Refseth har funnet fram til 13 personer, som omtales med sin historie i boka. Mange av dem er ikke engang nevnt i bygdebøkene.

Presten og salmedikteren Anders Hovden er omtalt med korte historier av Espen Tørset og Ivar Eggen. Det er minneord om Arnold Bakken og Arne Espelund.

Gauldal Historielag har 180 medlemmer. De får boka gratis tilsendt, og den legges også ut for salg i hele dalføret.

