Adventsmusikk med janitsjaren

Kultur

Førstkommende søndag inviterer Melhus Janitsjarkorps til adventskonsert i Melhus kirke. Janitsjarene, med sin dirigent Endre Ladehaug, fremfører et bredt spekter musikk som passer til årstiden.

«Let the bells ring», «The sun will rise again» og «A most wonderful Christmas» ikledd spennende, spenstige og klangfulle korpsarrangements er bare noe av utvalget publikum kan glede seg til.

Janitsjarkorpset har med seg den unge sangsolisten Leander Rønningen Karlsen under adventskonserten. Men også solistene fra egne rekker frister med jazztoner for solotuba, filmmusikk for fløytetrio og klassisk kammermusikk.

Korpset mener at det ikke blir en adventskonsert uten passende kormusikk.

- Det skal Kvål Songlag sørge for, med blant annet «Long December Nights». Da er det bare å glede seg til søndagen og kler seg godt og varmt til konserten, skriver janitsjaren i en pressemelding.