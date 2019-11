Stor aktivitet i bygdekvinnelaga i Singsås og Soknedal

Kultur

Singsås Bygdekvinnelag har tradisjon med å dele ut strikkede labber til nyfødte i bygda. Nylig ble det holdt et labbetreff, der 13 barn fikk tildelt labber i ei fin gaveeske med navn. Leder Else Johanne Vinsnesbakk sier labbene er et godt signal om at barnefamilier er velkomne til å bo i Singsås.

Det finnes to bygdekvinnelag i Midtre Gauldal kommune, og det andre er i Soknedal. De arrangerer julemøte i Soknedal misjonshus tirsdag 26. november. Det blir kåseri av Sivert Moen, sang av Mary Rose Kant, kveldsmat og loddsalg til inntekt for Frelsesarmeen. Leder i bygdekvinnelaget i Soknedal, Unn Raphaug, sier julemøtet har lang tradisjon, og samler 40 til 50 besøkende.

Soknedal Bygdekvinnelag inviterte tidligere i november til kurs i fermentering. 21 deltok på Gammeltunet Hanshus. Medlemmene har også andre kurstilbud når det gjelder matlaging, blant annet tillaging av lammerull.

Det pågår en verveaksjon i Norges Bygdekvinnelag nå i november. Nye medlemmer kan vinne ei steketakke og kokebøker.

I Melhus kommune er det to bygdekvinnelag, Kvål og Melhus. Begge driver aktivt, og Kvål Bygdekvinnelag har også tradisjon for å gi gaver til nyfødte. På Kvål er gaven strikkede luer.

